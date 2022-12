ARTISANAT : Les festivités de Noël battent leur plein à Anse Marcel

La foule s’était invitée jeudi dernier à la galerie Les Acacias d’Anse Marcel pour la première édition des Jeudis en Folie et son marché artisanal spécial Noël.

Valérie Damaseau, présidente de l’Office de Tourisme de Saint-Martin, présente lors de l’inauguration ainsi que la conseillère territoriale Angeline Laurence, apportait son soutien à l’initiative proposée par la galerie Les Acacias en déclarant « la dynamique de notre territoire est sur une belle lancée ». Avec plus de 25 artisans installés dans la galerie et proposant des produits locaux et des créations uniques, le marché spécial Noël des Jeudis en Folie d’Anse Marcel se prolonge aujourd’hui, de 18h jusqu’à 22h. La direction de la galerie Les Acacias peut se réjouir de ce premier marché et les exposants sont ravis de cette première expérience. Avec une crèche et un char de Noël tiré par des rennes plus vrais que nature disposés sur la pelouse de la galerie agrémentée de décorations et de lumières féériques, les enfants furent d’autant plus émerveillés lors de la visite du Père Noël qui n’a pas manqué de poser avec eux pour le plus grand bonheur des parents.

Un espace de jeux leur était également consacré avec la pêche aux canards et une machine à pince de fête foraine pour attraper la peluche tant convoitée. L’ambiance était joviale et les animations musicales sont venues compléter la magie de Noël. L’artisanat saint-martinois était fièrement représenté avec bijoux, prêt-à-porter, verre peint, épices, savons locaux, cosmétiques, et d’autres produits typiques qui participent à l’identité unique de Saint-Martin. Les 19 boutiques de la galerie Les Acacias étaient également ouvertes en nocturne, ajoutant une touche chic à l’évènement avec la marque de vêtement 100% organique et estampillée « Caraïbes ». Cette première édition actant le lancement officiel des Jeudis en Folie d’Anse Marcel était un véritable succès, qui a de fortes chances de se reproduire ce soir, à partir de 18h._Vx

967 vues totales, 967 vues aujourd'hui