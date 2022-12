ARTISANAT : Le marché de la Baie Orientale se pare de ses plus belles guirlandes

Le Père Noël aura été très sollicité ces derniers jours mais il tenait particulièrement à visiter le marché artisanal de Noël de la Baie Orientale avant le grand week-end de fête.

Sur tout le territoire, les marchés de Noël ont été nombreux, certains se démarquant des autres. Celui installé sur la place du village de la Baie Orientale est toujours un plaisir pour les habitants et les touristes de passage. Organisé par l’association « BO Ti Marché », le marché de la Baie Orientale se déroule chaque semaine avec une grosse édition spéciale pour Noël, fête chère au cœur de Rachelle déguisée pour l’occasion en Mère Noël, Manoua et Jean-Michel. Le trio avait concocté de belles surprises pour les visiteurs, guirlandes lumineuses, décorations gonflables avec bonhomme de neige, sapin, ourson et Père Noël de circonstance… en attendant le vrai qui est venu lors de la dernière soirée des trois marchés de Noël, vendredi dernier. Muni de sa corbeille de friandises et de petits cadeaux, le Père Noël a salué chaque enfant qu’il croisait sur son chemin jusqu’à rejoindre son fauteuil installé sur le kiosque de la place du village pour la séance photo et la distribution de bonbons. Les adultes ont profité de l’occasion en immortalisant le moment pour garder un beau souvenir de cette soirée marquée sous le signe de Noël et de l’artisanat.

Certains d’entre eux ont même posé avec l’invité d’honneur. Du côté du marché, onze stands tenus par des créateurs locaux ont permis aux personnes présentes de faire leurs dernières emplettes de Noël. Bijoux, peintures, savons artisanaux en forme de gâteaux et de cupcakes, décorations en bois, prêt-à-porter, les idées de cadeaux ne manquaient pas. Si le marché de la Baie Orientale vous attend la semaine prochaine, mercredi, jeudi et vendredi de 18h à 22h, il faudra patienter l’année prochaine pour retrouver les décorations de Noël, les animations musicales et d’autres surprises… Petit indice : le rendez-vous ne sera pas à manquer pour les enfants férus de carrousel ! _Vx

