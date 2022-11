ART WEEK : La semaine de l’Art à Saint-Barthélemy

« ART WEEK », la semaine de l’art, a été créée par l’association Artist of St-Barth il y a 4 ans, en coopération avec la Collectivité de St Barth et le Comité du Tourisme.

Cette association initiée par Emmanuel Leprince en 2015, œuvre pour la promotion des artistes de St-Barthélémy au niveau local mais aussi à l’international. Sculpteurs, peintres et photographes peuvent ainsi proposer leurs œuvres d’art aux propriétaires de villas au travers de l’association.

La 4ème édition de ART WEEK se déroule cette année du 22 au 29 novembre dans 8 lieux d’exception sur notre île voisine, accueillant 7 artistes internationaux et une artiste de Saint-Martin, Nathalie Lépine.

Cette semaine dans le calendrier de l’Art International, précède de peu la célèbre « ART BASEL », une foire internationale d’art contemporain très courue qui se déroule à Miami début décembre.

De plus en plus d’amateurs d’art viennent spécialement à St-Barth à cette période pour assister à ART WEEK, au grand bonheur des artistes et de la population.

Cette année pour la première fois dans la jeune histoire d’ART WEEK, une artiste de Saint-Martin participera à cette édition dans le cadre magique de Villa Marie, ex François Plantation.

Pour plus d’information: www.sbhartweek.com

