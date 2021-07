Art : Une artiste de Saint-Martin expose à l’île Maurice et à Venise !

Du 2 au 24 octobre 2021 va avoir lieu l’exposition collective de l’Arte Laguna Prize, à l’Arsenal Nord à Venise. Une exposition qui, à cause de la crise sanitaire, présentera les finalistes des 14e et 15e éditions du concours.

Florence Poirier-Nkpa qui réside et travaille à Saint-Martin participe régulièrement à des expositions internationales. Une de ses linogravures, réalisée en collaboration avec l’artiste Nigérian Ade Adesina, figure parmi celles des 120 finalistes de la 15ème édition de cette prestigieuse exposition qu’est l’Arte Laguna Prize, dans la catégorie « Peinture », bien qu’elle y participe en présentant une linogravure, qui est l’une de ses dernières techniques.

Cette exposition, qui est un panorama à 360° de l’art contemporain international, présentera des œuvres de peinture, d’art photographique, de sculpture et d’installation, d’art vidéo et de courts métrages, de performance, d’art virtuel, de graphisme numérique, de land art, d’art urbain et de design.

Le vernissage et la remise des prix auront lieu le samedi 2 octobre, à partir de 17h. Au cours de la soirée, les 7 lauréats absolus des deux éditions seront récompensés, recevant un prix en espèces de 10 000 euros chacun, ainsi que les 42 artistes choisis par les partenaires internationaux d’Arte Laguna Prize pour la participation à des résidences d’art, des expositions en galerie, des festivals, des collaborations avec des entreprises et des récompenses pour la réutilisation artistique de matériaux recyclés.

L’artiste Florence Poirier-Nkpa fait également partie d’une sélection de 15 artistes finalistes du Arte Laguna Prize qui expose, avec 15 artistes Mauricien, au Caudan Arts Center sur l’île Maurice. Exposition qui est en place depuis le 16 juillet et jusqu’au 14 août 2021, en avant-première exclusive de la grande exposition de Venise.

L’inauguration de l’exposition finale de l’Arte Laguna Prize aura lieu le 2 octobre 2021, à 17 heures, sur réservation, et à partir du 3 jusqu’au 24 octobre les visiteurs pourront visiter l’exposition de 10h à 18h.