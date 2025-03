ART : Rétrospective Antoine Chapon à Grand-Case  

Le concept store J’Adore SXM sur le boulevard de Grand-Case, créé et tenu par Patricia Shiland, new-yorkaise installée depuis plusieurs années à Saint-Martin, accueille une exposition dédiée à Antoine Chapon, jusqu’au 7 mars prochain.

Le soir du vernissage, amateurs d’art et curieux s’y sont succédés pour rencontrer l’artiste et échanger avec lui sur son parcours et ses inspirations. Antoine Chapon fait partie des artistes phares de Saint-Martin. Après avoir réalisé une première transatlantique en 1980, il met le pied pour la première fois sur l’île en 1984 et commence une carrière florissante. Spécialisé dans l’aquarelle, il aime à représenter l’univers marin dans toutes ses tonalités de bleu. En 2010, il élargit sa palette de techniques en exécutant des œuvres à l’huile et se met à la sculpture trois ans plus tard.

Artiste complet, son parcours créatif est représenté sous la forme d’une quinzaine de toiles exposées dans la galerie d’art de la boutique J’Adore SXM. Les férus de shopping pourront même compléter leur visite en découvrant l’univers coloré et raffiné des habits proposés à la vente par Patricia qui ne manque jamais l’occasion de mettre en lumière les talents locaux. _LA

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter