ART / Projet artistique de Zincart

Si 2021 nous avait laissé entrevoir ce qu’allait donner cette sculpture gigantesque d’Iron Man, il est temps de retrouver l’artiste Zincart qui n’a pas chômé en ce début de nouvelle année.

Ce projet artistique de grande envergure est né il y a maintenant 6 mois, l’artisan couvreur zingueur mais surtout sculpteur Zincart a posé sa valise d’outils dans l’enceinte de l’Hommage Hôtel à Baie Nettlé pour construire une sculpture d’Iron Man de presque 4 mètres de haut qui trônera bientôt dans les jardins du Art Hôtel. Dans son atelier à ciel ouvert se trouve déjà le corps entier de bois du super-héros, corps réalisé de 640 pièces dessinées, créées et assemblées par l’artiste qui préfère rester anonyme, laissant ses œuvres être mises en lumière, démonstration ultime de son grand talent et de sa touchante humilité. Notre dernière entrevue avec cet homme qui a de l’or dans les mains remonte à début octobre 2021, toute la structure en bois étant d’ores et déjà terminée, la prochaine étape a été la fabrication de la partie électrique et la confection de l’armure du géant. Malgré un retard de livraison de certains matériaux, Zincart a continué de progresser dans son projet qui attire de plus en plus de curieux. Il a réalisé les gainages pour les arrivées électriques et les lumières, ce qui permettra ainsi à la tête d’Iron Man pourvue d’un détecteur de mouvement de se mouvoir au passage des gens admirant la sculpture. Dès réception du cuivre et du laiton, tous deux indispensables à la fabrication de l’armure Mark 45 XLV qui est pour l’artiste la plus belle mais aussi la plus ouvragée, Zincart s’est attaqué aux chaussures emblématiques du personnage de Marvel. Chaque chaussure mesure 85 centimètres, de nombreux détails se distinguent sur chacune. De la lumière sera projetée des semelles ainsi que de la fumée simulant les propulseurs bien connus d’Iron Man. Le travail est minutieux et la finition impressionnante. Courant de la semaine, Zincart remontera doucement sur les mollets continuant de cette manière la réalisation de cette œuvre hors du commun. _Vx