ART / Projet artistique de Zincart : troisième partie

Jamais deux sans trois, et ça ne sera pas la dernière, retrouvons Zincart et sa sculpture géante d’Iron Man dont le corps est dorénavant complet.

Petit rappel pour celles et ceux qui n’auraient pas suivi les premiers épisodes de cette prouesse artistique : l’artisan couvreur zingueur mais surtout sculpteur Zincart a posé sa valise d’outils dans l’enceinte de l’Hommage Hotel à Baie Nettlé pour les prochains neuf mois, temps nécessaire pour réaliser son nouveau projet artistique, construire une sculpture d’Iron Man de presque quatre mètres de haut qui ornera les jardins du complexe où les œuvres d’art et les clins d’œil aux grands maîtres de la peinture cohabitent en harmonie. Le corps de la sculpture est fait de 640 pièces de bois, toutes dessinées, coupées, sculptées et assemblées à la main. Après notre second rendez-vous avec Zincart, les membres inférieurs étaient posés, ainsi que le torse et le bras droit. C’est dorénavant un super héros complet qui se dresse devant nous, dans toute sa splendeur et sa majestuosité. La pièce artistique a beau encore être en gestation, elle n’en demeure pas impressionnante de réalisme et de puissance. On pourrait dire que le plus dur est fait mais que nenni. L’étape suivante sera le travail du laiton et du cuivre pour donner au corps de bois les couleurs typiques au personnage de fiction, à savoir le rouge, le jaune or et l’argenté. Les yeux perçants qui se devinent déjà scruteront les passants car la tête de cet Iron Man unique sera dotée de détecteurs de mouvement, elle suivra donc les passants qui s’attarderont devant l’œuvre. Tout a été minutieusement pensé en amont pour que l’expérience soit fidèle à la légende du personnage. Les prochaines semaines seront déterminantes vu l’extrême précaution que requièrent des matériaux tels que le laiton et le cuivre. Mais le talent, la dextérité et la vision artistique de Zincart laissent à présager que l’évolution de la sculpture sera au-delà des espérances de toutes et tous. _Vx