ART : Nouveau projet artistique d’envergure pour Zincart

Le défi est de taille : une sculpture d’Iron Man de presque 4 mètres de haut trônera bientôt dans les jardins de l’Hommage Hotel à Baie Nettlé.

Le temps de gestation sera de 9 mois pour ce projet gigantesque initié par Zincart et soutenu par Baki Arbia, amoureux de l’art et des artistes. Fort de son expérience de couvreur zingueur, Zincart est un créateur dans le sens le plus pur du terme. Il préfère garder l’anonymat en laissant ses œuvres parler pour lui. Il a certes réalisé sa première sculpture, un dragon, il y a seulement cinq ans, mais il ne s’est plus arrêté depuis, mettant toujours la barre un peu plus haut. La sirène grandeur nature signée de sa main et créée à Saint Barth il y a deux ans a trouvé une seconde vie autour des autres créations artistiques qui cohabitent à l’Hommage Hotel. C’est d’ailleurs grâce à elle que les chemins de Baki et de Zincart se sont croisés, il n’en fallait pas plus à Baki pour proposer au créateur de continuer dans sa lignée. L’idée d’Iron Man s’est imposée naturellement, de par son affection aux super-héros et sa préférence pour ce personnage de Marvel que beaucoup affectionnent. Les yeux d’enfant de Baki se sont illuminés lorsque Zincart lui a montré les premiers dessins. Un mois et demi de travail acharné pour réaliser les dessins crayonnés et numériques de cette sculpture géante qui se composera de 640 pièces à assembler, véritable travail de titan. La structure sera majoritairement en bois avec des aciers sculptés. Zincart la recouvrira ensuite de cuivre et de laiton.

Pour rester fidèle aux couleurs originelles de l’armure et à la noblesse des matériaux, le cuivre sera utilisé pour le rouge, le laiton pour le jaune or et un cuivre étamé pour l’argenté. La tête du célèbre super-héros sera mobile, tel un mécanisme doté de capteurs de mouvements qui bougera pour regarder les gens qui passent. La position du personnage choisie par Zincart est symbolique, que l’on soit fan de Marvel ou non, elle est puissante… et s’accorde parfaitement avec l’aura de Zincart et son grand talent. L’équipe du Faxinfo ne manquera pas de suivre ce projet et d’en partager avec vous l’avancement, jusqu’à l’inauguration de cette merveille artistique !