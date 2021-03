ART LOCAL – RECYCLAGE : Recycle Art SXM, l’art de stimuler l’économie circulaire

L’objectif de Recycle Art SXM est simple : contribuer à une société plus durable à la fois environnementale et sociale. Pour ce faire, réduire les déchets, par la collecte et la réutilisation de ces derniers au lieu de les laisser finir à la décharge, et créer des emplois, des formations et des opportunités de volontariat pour les personnes marginalisées du marché du travail.

À la tête de Recycle Art SXM, Nascha Kagie, qui depuis janvier 2020 mène sa barque dans un esprit de Cradle to Cradle (traduit littéralement par « du berceau au berceau » et abrégé en « C2C »). Cradle to Cradle est un précepte écologique ayant pour objectif de créer des produits au cycle de vie infini et pouvant donc être utilisés indéfiniment, avec une exigence écologique dont le principe est zéro pollution et 100 % réutilisé. La caractéristique la plus importante d’un produit correspondant au système de Cradle to Cradle est que tous ses composants sont recyclables. Ainsi, les déchets organiques sont 100% biodégradables tandis que les déchets techniques doivent être démontés en pièces détachées afin de pouvoir être réutilisés dans l’industrie. Afin de pouvoir être totalement recyclés, les produits du Cradle to Cradle doivent être manufacturés avec un procédé suivant ce modèle.

Pour tendre vers un modèle plus durable, il faut donc penser avant d’agir. Le terme Cradle to Cradle peut également être assimilé à « éco-efficacité » et fut créé par le chimiste allemand Michael Braungart et l’industriel américain William McDonough. Dans cette démarche écologique avec des matériaux recyclés et fabriqués à la main sur l’île, Recycle Art SXM propose des panneaux personnalisés, des dessous de verre illustrés, des lampes créatives avec des plaques d’immatriculation, des objets de décoration, des plateaux en bois ornés de pélicans sculptés, des sacs bannières, des cabas, et plus encore. Et si vous avez des matériaux précieux dont vous n’avez plus l’utilité, faites-en don à Recycle Art SXM, ils viendront les chercher gratuitement… pour leur donner une autre vie. _Vx

Infos : +1 721-554-8737 – Email : recycleartsxm@gmail.com