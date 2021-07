Art / L’exposition photos de Jean Vallette à SM’ART FAXINFO – ART GALLERY est ouverte au public jusqu’au 20 juillet !

Depuis mi-juin, Jean Vallette est à l’honneur au SM’ART FAXINFO – ART GALLERY situé à Bellevue. L’occasion pour le public de découvrir le travail artistique de ce brillant photographe.

Dès l’âge de 16 ans, Jean Vallette s’est épris de l’image de la femme, a saisi un appareil photo et n’a plus quitté son sujet et son objectif.

Il a travaillé sur plusieurs projets tel que «Hommage» (photo couleur de la femme de dos) où il rend hommage aux artistes classiques et de l’Italie qui sont d’une grande influence sur son art. Les artistes qui l’ont suivi au long de sa carrière se nomment Ingres, Botticelli, Velasquez et beaucoup d’autres.

S’appuyant d’une grande maîtrise technique, Jean Valette sculpte ses photos avec la lumière et aussi avec un grand sens du détail. Il arrive toujours à mettre en forme une idée ou une vision. C’est un artiste qui est à la recherche permanente du beau et de l’esthétisme.