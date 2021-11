ART & DECOUVERTE : Balade aquarelle à Grand-Case en présence de l’artiste peintre Mino

En clôture de l’exposition de l’artiste Mino Ravaozanany organisée par la SM’Art Faxinfo Art Gallery, une balade était organisée dans les rues de Grand-Case en vue de croquer, dessiner et peindre les cases créoles typiques du quartier.

Organisée par Fabienne et animée par Mino elle-même, cette balade s’alignait dans l’exhibition des aquarelles de l’artiste, accrochées à la galerie de Bellevue. Grande première que cet évènement, à savoir organiser une activité artistique en lien direct avec une exposition statique. L’invitation a été lancée par Mino, la participation était gratuite, il suffisait d’amener son matériel de dessin et de peinture : petite palette de pigments, pinceaux, crayons, papier aquarelle… et d’ensuite laisser la magie de l’inspiration opérer. L’expérience et les moments partagés furent uniques et significatifs. L’exercice ne se limitait pas uniquement à croquer une maison ou à peindre le paysage, il pousse à prendre le temps de se poser, d’observer, de prendre conscience des choses, des personnes et des bruits alentours. De soi et de ses émotions aussi. Les conseils avisés de Mino comme les silences entre les artistes en herbe appliqués à la tâche étaient riches. Si les tableaux aquarelles de Mino appellent au voyage, le temps d’un après-midi, même assis au bord de la route de Grand-Case avec un carnet à dessin entre les mains, les participants à cette balade animée ont fortement voyagé aussi. _Vx