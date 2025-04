Art contemporain : Jérôme Sainte-Luce invité du TAK à Marigot

Samedi 26 avril, à partir de 15h, le TAK (The Art Kclob) situé 8 rue de Concordia à Marigot, accueillera une nouvelle soirée “Sip and Tch’art” dédiée à l’artiste Jérôme Sainte-Luce. L’événement, organisé par le collectif d’artistes HeadMade Factory, promet un moment d’échanges autour de l’art contemporain caribéen, dans une ambiance conviviale et ouverte.

Né à Perpignan et formé aux arts appliqués puis au design à l’École Estienne à Paris, Jérôme Sainte-Luce vit et travaille en Guadeloupe. Depuis plusieurs années, il développe une œuvre marquée par la mémoire, l’oubli, et l’héritage des civilisations disparues. Sa série “Lespwineg” (l’esprit nègre) est emblématique de cette démarche qui revisite, à travers le dessin et la peinture, les présences ancestrales liées aux cultures amérindienne, africaine et caribéenne.

Cette rencontre au TAK est une occasion rare pour le public de Saint-Martin de découvrir ou redécouvrir le travail d’un artiste reconnu à l’échelle nationale et internationale. Chaque œuvre exposée interroge la trace laissée par l’homme, les mémoires effacées et les héritages invisibles. Si l’entrée est libre, il est conseillé de réserver avant le 24 avril. Le TAK, lieu de création, de résidence et d’exposition ouvert depuis septembre 2023, s’impose de plus en plus comme un carrefour artistique dynamique à Saint-Martin. _Vx

Infos et réservations : +594 694 43 36 35

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter