ARS Guadeloupe – Iles du Nord : Mise au point de la direction générale

Suite au préavis de grève déposé, hors délai, par certaines organisations syndicales de l’Agence Régionale de Santé à partir du 22 juin, la direction de l’Agence n’a pas constaté de gréviste à ce jour (hier ndlr) car même les syndicalistes eux-mêmes « badgent » et sont en télétravail.

Il n’y a donc pas de mouvement de contestation comme l’indique un article internet de Guadeloupe 1ère en date du 24 juin. Les personnes interrogées dans cette publication salissent l’image de l’ARS pour des raisons dont on ne parvient pas à trouver la rationalité. Enfin, la direction est très attentive aux demandes de ses agents et à la qualité de vie au travail. Depuis 2 ans, nous avons conduit une réorganisation qui s’est bien passée et qui a permis aux agents d’obtenir de nouveaux postes et de nouvelles responsabilités. L’ARS a commandé un audit externe, se fait accompagner par un expert de la conduite du changement et a prévu 7 séances de discussions avec les organisations syndicales sur des thématiques validées ensemble une semaine avant le préavis évoqué. La question à se poser et comment peut-on valider des sujets de co-construction ensemble et en même temps déposer un préavis de grève qui porte sur les mêmes sujets ? C’est particulièrement condamnable d’agir ainsi alors que la période est compliquée pour tous et que la sécurité sanitaire est une priorité. L’ARS, qui a adapté ses modes de travail aux méthodes dématérialisées depuis la crise du COVID, assure la continuité du service en permanence en toutes circonstances.

La direction remercie donc tous ses agents investis et dynamiques qui croient en leur mission au profit de la population de la Guadeloupe et des îles du Nord.