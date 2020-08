Arrivée d’un phénomène cyclonique ce week-end

Le renforcement de l’onde tropicale était annoncé depuis plusieurs jours par les prévisionnistes. C’était hier une dépression tropicale en passe d’évoluer au stade de tempête

La dépression tropicale n°13 s’est formée la nuit dernière et pourrait se renforcer au cours des prochaines 24 heures pour atteindre le stade de tempête tropicale ont averti hier les prévisionnistes du National Hurricane Center. « Le scénario le plus probable est que ce phénomène, s’il s’intensifie, reste d’intensité modérée à l’approche de l’arc Antillais. Il pourrait toutefois générer un épisode d’instabilité orageuse sur la moitié nord de l’Arc Antillais (de la Martinique aux iles du nord des petites Antilles)” notait hier Météo France dans son bulletin d’activité cyclonique. Dans les îles du Nord, les conditions météorologiques devraient se dégrader dès aujourd’hui à l’approche du phénomène cyclonique. Le passage du système est prévu légèrement au nord de Saint-Martin et Saint-Barthélemy mais un infléchissement de la trajectoire en direction des Îles du Nord n’est pas exclu par les prévisionnistes. La situation évoluant rapidement et régulièrement, les populations concernées par l’arrivée du phénomène cyclonique sont invitées à surveiller l’évolution du système, comme le lait sur le feu. Une alerte tempête a été émise par le National Hurricane Center pour toutes les îles de l’arc antillais situées au nord de la Guadeloupe.

www.lepelican-journal.com