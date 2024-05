AQUATHLON : Retour sur la 4ème édition du SXM Swimrun

Le dimanche 12 mai dernier, 39 duos de sportifs ont participé au Swimrun Saint-Martin organisé par l’association Tous à l’Ô, organisatrice de l’évènement représentée par Boris Villemin.

Avec un départ à 6h15 à Galisbay et une arrivée au Coco Beach de la Baie Orientale à partir de 8h pour les plus rapides, les compétiteurs auront parcouru au total 12km de course et 2km de natation. La chaleur n’aura pas freiné les équipes, bien décidées à redoubler d’effort pour remporter le titre de grand gagnant de cette 4ème édition du SXM Swimrun. C’est d’ailleurs l’équipe Swimchipsrun composée de Théo Estasse et Mathieu Chassaigne de Saint-Barthélemy qui monte sur la première marche du podium avec un temps de 1 heure, 43 minutes et 56 secondes. Arrivés troisième l’année dernière, Greg Pigeon et Maxime Kruszewska décrochent la seconde place avec leur équipe SXM Tri Académie et un chrono de 1’45’’10. La troisième position fut raflée par l’équipe mixte Pina Colada (seconde en 2023) où Clémence Briche et Pierre Chassaigne ont franchi la ligne d’arrivée après 1’51’’37. Bravo aux participants pour cette belle matinée de sport, dans une ambiance fairplay et conviviale à souhait. L’association Tous à l’Ô remercie chaleureusement les bénévoles et les sponsors qui ont fait le succès du Swimrun SXM 2024. Retrouvez les résultats complets sur la page Facebook de l’évènement SXM Swimrun 2024 ou de Tous à l’Ô. _Vx

24 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter