Après 14 évacuations médicales entre la Guadeloupe  et les Iles du Nord, l’hélicoptère Puma a achevé  sa mission aux Antilles

L’hélicoptère Puma des Forces Armées de Guyane et son équipage ont achevé leur mission aux Antilles. Ils étaient déployés en renfort, durant la quatrième vague de Covid-19, qui a très durement touché la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Entre le 1er et le 26 septembre 2021, le Puma a réalisé 14 évacuations médicales, au profit de 19 patients, entre les centres hospitaliers de Guadeloupe et des Iles du Nord.

Cette mission a demandé un effort logistique important de la part des Forces Armées aux Antilles (FAA) et des Forces Armées en Guyane. En effet, pour rejoindre la Guadeloupe depuis Cayenne, l’équipage du Puma a dû ajouter un réservoir de carburant supplémentaire sur l’appareil, réaliser quatre escales techniques et voler durant plus de dix heures en partie de nuit. De plus, les FAA ont monté une cellule de coordination entre l’état-major interarmées de la zone Antilles, le Samu et la sécurité civile afin de planifier et d’organiser les MEDEVAC au plus vite dès qu’un besoin était exprimé.

Depuis le mois d’avril 2020, les aviateurs déployés aux Antilles, essentiellement sur CASA avant le déploiement du Puma en Guadeloupe, contribuent à renforcer les capacités d’évacuations sanitaires.

Au total depuis le début de la crise, ce sont 91 patients atteints du Covid-19 qui ont été évacués grâce au travail interarmées des FAA et des FAG par le biais des moyens matériels et humains de l’armée de l’Air et de l’Espace.