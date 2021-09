Apprentissage : Réunions d’information pour les employeurs et des chefs d’entreprise saint-martinois sur les modalités de recrutement d’un apprenti

L’UT DEETS (Unité Territoriale Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) invite tous les chefs d’entreprise et employeurs à des réunions d’information sur les aides exceptionnelles à l’apprentissage et les modalités de recrutement d’un apprenti.

Des experts dans la procédure administrative et financière de l’apprentissage, ainsi que les centres de formation apprentis (CFA) seront présents et répondront à toutes les questions, les interrogations des employeurs.

Il s’agit par ce biais de valoriser le dispositif de l’apprentissage, de rassurer les employeurs, et d’informer sur l’aide exceptionnelle à l’apprentissage.

Il s’agit également de permettre aux 28% de jeunes Saint-Martinois sans aucune qualification d’obtenir un contrat en apprentissage et d’accéder à un parcours de formation diplômante leur permettant d’obtenir à minima un C.A.P.

Six Centres de Formation Apprenti (CFA) sont installés sur place à Saint-Martin, et dispensent des actions de formation dans divers secteurs professionnels qui conduisent du CAP au MASTER.

Trois dates de réunions d’information sont retenues :

– 28 septembre 2021 : Hope Estate académie des métiers 18 Mall Aventura Hope Estate

– 30 septembre 2021 : Marigot CCISM Concordia

– 5 octobre 2021 : Quartier d’Orléans collège de Quartier d’Orléans