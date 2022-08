Appel aux prochains stagiaires « Livre bleu » de la Commission européenne

Deux fois par an, la Commission européenne propose aux diplômés de l’université des stages rémunérés de 5 mois dans ses directions générales et agences. L’appel aux candidatures pour la session de mars à juillet 2023 est désormais lancé, et ce, jusqu’au 31 août prochain.

Le programme « Livre Bleu » (Blue Book traineeship) s’adresse aux jeunes diplômés en recherche d’un stage d’immersion. Chaque détenteur d’un diplôme de cycle d’études supérieures de trois ans, tous domaines confondus, et avec moins de six semaines d’expérience professionnelle dans une institution, un organe, une agence ou une délégation de l’Union Européenne (UE), a la possibilité d’effectuer un stage de 5 mois au sein de la Commission européenne, que ce soit à son siège principal dans la magnifique ville de Bruxelles, au Luxembourg ou ailleurs dans l’UE, où sont établies les différentes agences concernées. Les opportunités de carrière peuvent varier entre ces différentes entités. En effet, la nature du travail à effectuer par le stagiaire sélectionné dépendra du service auquel il est affecté, par exemple, dans le domaine du droit de la concurrence, des ressources humaines, de la politique environnementale ou encore de la traduction. Le comité de sélection attend des candidats un réel intérêt pour les questions européennes, l’envie de découvrir les méthodes de travail de la Commission qui propose et met en œuvre les politiques communautaires, la volonté de travailler dans un environnement multiculturel où l’égalité et la diversité sont chères au Bureau des stages, sans oublier un regard neuf et un esprit d’initiative. Les stages sont rémunérés à hauteur de 1.252,68€ par mois et court sur la période du premier mars 2023 au 31 juillet 2023. Les candidatures pour cette session sont ouvertes jusqu’au 31 août à midi (heure d’Europe centrale) et peuvent être soumises dans les trois langues de travail de la Commission européenne à savoir l’anglais, le français et l’allemand. Il n’y a aucune limite d’âge pour participer au programme de stages « Livre Bleu ». Les frais de visa et les frais médicaux s’y rapportant seront remboursés, de même que les frais de voyage. _Vx

Pour plus d’informations :

https://traineeships.ec.europa.eu/fr

