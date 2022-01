APPEL à PROJETS – POLITIQUE DE LA VILLE 2022 : Des financements ouverts aux associations œuvrant dans les quartiers  prioritaires 

La Collectivité de Saint-Martin et l’Etat ont prolongé par avenant le Contrat de ville de Saint-Martin (2015-2020) jusqu’à décembre 2022.

Le contrat de ville de Saint-Martin a été établi sous le co-pilotage de la Collectivité et de la Préfecture, en partenariat avec les institutions du territoire. Un nouvel appel à projets vient d’être lancé auprès des associations pour l’année en cours ; il est ouvert jusqu’au 7 mars 2022. La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants. Elle est conduite par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements.

Sur le territoire de Saint-Martin, cinq thématiques prioritaires animent le Contrat de ville : la Cohésion sociale, la Jeunesse, la culture et le sport – le Cadre de vie – la Santé – la Sécurité et la prévention de la délinquance – l’Accompagnement social, la formation et le développement.

En 2021, plus d’une quarantaine de projets ont été financés par l’Etat et la Collectivité de Saint-Martin à hauteur de 900 000€, déployés dans les quartiers prioritaires (QPV) de Saint-Martin, Sandy Ground et Quartier d’Orléans, mais aussi dans les quartiers de veille active (QVA) que sont Saint-James, Agrément, Hameau du Pont, Grand-Case, Concordia et Cul-de-Sac.

Le comité de pilotage a veillé à assurer une diversité dans la sélection des projets portés par les associations.

Les jeunes des quartiers prioritaires ont pu bénéficier d’actions éducatives et culturelles (projets média, sensibilisation à la biodiversité, etc.) et sportives (boxe, karaté, nautisme, volley-ball, etc.).

Le contrat de ville a aussi œuvré en faveur de l’insertion professionnelle, de l’accompagnement à la création d’entreprise et la sensibilisation aux métiers du bâtiment. L’égalité femmes-hommes et la lutte contre les discriminations, sont également des thématiques soutenues par le Contrat de ville de Saint-Martin.

La politique de la ville a ainsi financé des actions en matière de prévention de la délinquance, notamment sur le thème de la sécurité routière. L’aide aux victimes, la prévention contre les discriminations et l’hébergement d’urgence ont aussi fait l’objet de financements dans le cadre de ce dispositif.

Le dossier complet de l’appel à projets 2022 est d’ores et déjà disponible sur le site Internet de la Collectivité de Saint-Martin www.com-saint-martin.fr (rubrique Appels à projets) et sur le site Internet de la Préfecture de Saint-Martin – Saint-Barthélemy http://www.saint-barth-saint-martin.gouv.fr/

S’agissant des projets initiés en 2021, le comité de pilotage prendra en compte les bilans intermédiaires rédigés par les porteurs de projet, à restituer avant le 31 janvier 2022.

Si vous êtes représentant d’une association et que vous souhaitez agir au cœur des quartiers prioritaires, vous pouvez prendre l’attache des équipes mobilisées sur le terrain.

Pour toute demande d’information, vous pouvez nous contacter aux adresses suivantes :

contratdeville@com-saint-martin.fr

politiquedelavillesxm@saint-barth-saint-martin.gouv.fr