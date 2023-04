Apnée du sommeil : 45 personnes lors la journée de dépistage

Le jeudi 30 mars dernier, une première journée de dépistage et de sensibilisation à l’apnée du sommeil fut organisée au Centre Hospitalier Louis-Constant Fleming en partenariat avec SOS Oxygène.

SOS Oxygène, prestataire de santé à domicile spécialisé en oxygénothérapie, apnée du sommeil ou toute autre assistance respiratoire, a tenu une journée de dépistage et de sensibilisation ouverte au public et gratuite ce jeudi 30 mars à l’hôpital de 8h à 16h30 en invitant toute personne désireuse d’en savoir plus sur l’apnée du sommeil qui touche 4 à 7% de la population adulte et 15% après 70 ans. Le syndrome d’apnée-hypopnée obstructive du sommeil est une pathologie qui ne font guère négliger de par les diminutions ou arrêts de la respiration pendant le sommeil qui se retrouve perturbé et peu réparateur.

Avec 80% des personnes atteintes qui ne sont ni diagnostiquées ni traitées et une prévalence plus importante de la population particulièrement les femmes et les personnes atteintes d’obésité, l’apnée du sommeil multiplie par cinq le risque de développer un maladie coronarienne, des troubles du rythme cardiaque, des embolies ou encore des accidents vasculaires cérébraux.

Pour éviter cela, le dépistage. Au travers d’un questionnaire reprenant tout d’abord l’identification du patient avec quatre paramètres biologiques, plusieurs questions ont été posées à chaque individu sur la probabilité d’assoupissement, que ce soit en lisant, en regardant la télévision, en étant passager dans une voiture en mouvement ou à l’arrêt ou encore en étant allongé pendant la journée. Les scores obtenus lors de cette première phase indiquait le niveau potentiel d’apnée du sommeil.

La seconde partie du questionnaire s’orientait sur les observations du patient quant à la qualité de son sommeil et de ses réveils, les maladies, la présence éventuelle d’apnées constatées, de céphalées matinales ou encore de ronflements. Car les symptômes de l’apnée du sommeil sont les suivants : fatigue, somnolence, ronflements importants, nycturie (se réveiller la nuit pour uriner), maux de tête au réveil, troubles de la concentration, essoufflement à l’effort, palpitations. Après cet entretien avec un professionnel de santé de SOS Oxygène, chaque patient s’est entretenu avec un des deux médecins participant à l’opération, le Docteur Steeve Colonneaux, médecin généraliste à Concordia formé dans les troubles du sommeil, et le Docteur Ana Maria Cagan, également médecin généraliste dotée d’un master du sommeil, pour recevoir des conseils sur les traitements disponibles. Au cours de cette première édition de prévention de l’apnée du sommeil dont la seconde aura lieu dans quelques semaines, 45 personnes se sont faites dépister et certaines sont désormais suivies par un professionnel de santé. Les résultats de cette journée de sensibilisation seront communiqués prochainement. _Vx

Infos : www.sosoxygene.com

196 vues totales, 196 vues aujourd'hui