ANSE MARCEL : La nouvelle galerie Les Acacias ouvrira le samedi 19 novembre prochain

L’idée germait depuis deux ans et le rêve se concrétise enfin : Anse Marcel se redynamise en force avec l’ouverture de la nouvelle galerie commerciale Les Acacias.

Ouverte 7 jours sur 7 de 10h à 20 avec, à partir du mois de décembre, une nocturne jusque 22h le jeudi, la galerie donnera pleinement satisfaction aux amoureux du shopping tout en invitant au voyage, comme une destination dans la destination.

Si Anse Marcel est parfois considérée comme le bout du monde à l’échelle de l’île, elle n’en reste pas moins un coin de paradis. Avec l’ouverture de la galerie Les Acacias le 19 novembre, il existera désormais un endroit où passer la journée en famille en étant dépaysé et en revivant avec nostalgie l’expédition au centre commercial que tout le monde a connu enfant. Plusieurs établissements déjà existants sont venus s’intégrer au projet comme le Blue Sail Hôtel ouvert l’année dernière avec une capacité de 8 chambres et un restaurant de cuisine française et de tapas espagnoles qui ajoutera à son service du midi celui du soir pour confirmer cette volonté de cohérence entre les structures commerciales de la galerie dont les travaux ont été lancés en mars 2022.

Le résultat est impressionnant, avec une réhabilitation des sols, de la décoration, des bancs et une création originale des espaces verts, la galerie Les Acacias deviendra vite ce lieu prisé pour le shopping avec ses 19 boutiques et 40 marques. Sa configuration carrée rappelle les quartiers de New-York, à juste titre, on déambule dans les allées qui portent le nom d’artères urbaines de la Grosse Pomme. Deux voiturettes électriques serviront à faire la navette entre le parking d’Anse Marcel et la galerie pour renforcer ce sentiment de village piétonnier. Restaurant italien, bar à sushis confectionnés avec des produits locaux qui sera doté d’écrans pour divertir les personnes qui voudront faire une pause pendant le marathon de shopping baptisé Nippon House, tout a été pensé pour que l’expérience soit unique. Les boutiques de prêt-à-porter, de lingerie, de maillots de bain et de chaussures permettront aux locaux et aux touristes de trouver leur bonheur, ainsi que les deux boutiques mobiles dédiées à la marque « Anse Marcel » créée spécialement pour l’occasion. Clou du spectacle, le concept store de 100 m2 en face de la marina d’Anse Marcel qui offre un cadre époustouflant.

Ce concept store propose des marques hautes de gamme avec prêt-à-porter, parfum, bougies, senteurs et produits pour le corps dans un espace où on a envie de flâner pendant des heures. Autre fierté de la direction de la galerie à qui ça tenait à cœur de former des jeunes saint-martinois, l’équipe d’apprentis née d’un partenariat avec l’Académie des Métiers avec la création d’un tout nouveau diplôme, le titre professionnel de conseiller commercial option luxe. Avec 12 jeunes au départ de l’aventure en septembre dernier, 7 d’entre eux intègreront les magasins à temps plein en tant que vendeur dès l’ouverture officielle de la galerie. Tout est donc réuni pour que la galerie Les Acacias soit une réussite totale. _Vx

