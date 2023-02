Anniversaire : Faxinfo a 30 ans aujourd’hui !

Dimanche 31 janvier 1993, 2ème tour des élections régionales de Guadeloupe. Je suis scrutateur dans le bureau de vote de l’école Hervé Williams. Le scrutateur est celui qui participe à la vérification et au dépouillement d’un scrutin. A la fin de la journée la nouvelle tombe : Lucette Michaux-Chevry l’emporte et la gauche perd la Région Guadeloupe. Ayant en main les résultats de ces élections régionales, quelque chose me dit que je me dois d’informer la population de Saint-Martin de cet évènement.

Il n’y a quasiment pas d’info écrite à cette époque et France-Antilles arrive avec un jour de retard. A cette époque, j’avais dans les cartons un projet de “lettre d’information” mensuelle avec l’intention de l’envoyer par fax aux clients de mon entreprise de matériel de bureau. J’avais déjà donné un nom à cette “newsletter” et j’avais saisi tous les numéros de fax de Saint-Martin. Je m’en souviens il y en avait environ 200 à ce moment-là, la plupart utilisant encore du papier thermique.

Ni une ni deux, je fonce et je prépare une rapide mise en page sur mon Macintosh SE et son petit écran noir et blanc. En info principale, les élections régionales bien sûr. Pour compléter ces news, je récupère sur minitel -et oui pas d’internet en 1993- quelques infos internationales et sportives ainsi le cours du dollar par rapport au…franc. Puis j’appelle le répondeur de Météo-France. Je relis et à 5h du matin, j’envoie le N°1 de Faxinfo sur tous les fax de Saint-Martin. En ce lundi 1er février 1993, encouragé par les premières réactions positives des lecteurs je décide “pour voir”, de continuer le lendemain et les jours suivants. Le succès est au rendez-vous. Je décide donc de développer cette activité et de continuer à informer la population de Saint-Martin sous cette forme, par fax. Un quotidien gratuit est né. Début 1995, première amélioration, Faxinfo est imprimé en noir et blanc sur papier A4 et il est distribué sur présentoirs. Au lendemain de Luis et en l’absence de pillages, nous relançons rapidement Faxinfo et le distribuons dans la rue devant nos anciens bureaux. Puis en 1998, le passage à la couleur nous permet de prendre un nouveau virage et de parvenir à une version proche de celle que vous lisez aujourd’hui.

Septembre 2010, nous imprimons ce journal gratuit sur notre propre presse d’imprimerie sur papier offset ce qui nous permet de passer en 4 pages tous les jours et à 8 ou 12 le vendredi afin de vous proposer plus d’info.

Aujourd’hui Faxinfo, c’est aussi un site web, une présence sur les réseaux sociaux et une version online en pdf qui peut être téléchargée gratuitement.

Une évolution constante qui a accompagné la vie de Saint-Martin avec la volonté d’être un média de liaison et d’information synthétisée lu par le plus grand nombre.

Voilà en quelques lignes, une rétrospective de la genèse et de l’évolution de votre quotidien. Ce succès nous le devons non seulement à notre équipe de production et de distribution, mais aussi à nos lecteurs et à nos annonceurs sans qui nous ne pourrions exister. C’est grâce à votre fidélité que nous en sommes là.

Merci à toutes et à tous.

Alain Haillant, Directeur de publication.

1,430 vues totales, 1,430 vues aujourd'hui