Anniversaire : Cette année, Initiative Saint Martin Active fête ses 20 ans !

A cette occasion, l’association souhaite soutenir les porteurs de projet et entrepreneurs de l’île dans la communication et la digitalisation en mettant en place la prime « DICO ».

Créée en 2001, Initiative Saint Martin Active est une association loi 1901, membre des réseaux nationaux Initiative France et France Active.

Nous soutenons financièrement le développement des projets locaux en facilitant la création, la reprise ou le développement d’entreprises à Saint-Martin.

Depuis 20 ans, et grâce au soutien de nos partenaires financiers, notre action a permis l’émergence de plus de 700 entreprises et associations.

Force est de constater que les postes de dépenses dans la communication et la digitalisation sont souvent laissés pour compte par les porteurs de projets alors qu’ils sont essentiels au lancement, mais aussi à la vie de la structure.

Aussi, dans le cadre de son accompagnement, Initiative Saint Martin Active propose d’aider le futur chef d’entreprise, ou entrepreneur aguerri, avec le soutien d’une prime de 1 000 euros maximum par dossier, dédiée à la communication et/ou à la digitalisation de leur structure.

Ainsi, pour toute structure ayant bénéficié d’un prêt décaissé en 2021 par Initiative Saint Martin Active, cette prime sera effective.

Les critères d’éligibilité sont les suivants :

• Avoir bénéficié d’un prêt décaissé par Initiative Saint Martin Active en 2021,

• Soumettre 2 devis établis par un professionnel relevant des codes APE dans la communication et/ou digitalisation.

Alors si vous souhaitez entreprendre n’hésitez pas à rentrer en contact avec notre équipe par téléphone au 05 90 52 83 62 et par mail sur contact@initiative-saint-martin.fr.