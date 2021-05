Animateur BAFA : Une formation dispensée à Saint-Martin

Le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) est un brevet qui permet d’encadrer, à titre non professionnel et de façon occasionnelle, des enfants et adolescents en Accueils Collectifs de Mineurs (ACM).

La formation est organisée, du 1er au 6 juin 2021, par la FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de France) et l’association Five B qui est affiliée à la FSCF. La session de formation générale permet d’aborder des notions théoriques, comme la connaissance de l’enfant et de l’adolescent, la règlementation, la notion de projet, ainsi que des mises en situations pratiques avec des animations de jeux, le travail en équipe…

Le BAFA est accessible à toute personne ayant 17ans révolus, au premier jour de la session de formation, et qui souhaite intervenir dans le domaine de l’animation socioculturelle.

Le coût de la formation est de 450 euros et de 415 euros pour les adhérents de la FSCF.

L’inscription se fait auprès de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS), sur le site www.bafa-bafd.gouv.fr, ou auprès de l’association Five B en cliquant sur le lien situé en fin d’article.

Plus d’informations en contactant l’association Five B par courriel, bafa-bafd.fscf.fivebacademy@fiveb.fr, ou par téléphone au +590 690 15 73 03.