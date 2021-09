Amuseum@Home Partage des Activités Pédagogiques Locales Gratuites

Quartier d’Orléans, St. Martin — Amuseum@Home propose gratuitement des activités d’apprentissage ludiques sur des sujets locaux. Il a été créé par l’association Les Fruits de Mer pour soutenir l’apprentissage et remonter le moral pendant le confinement de 2020 pour la pandémie. En raison du retard dans l’ouverture des écoles cet automne, le programme a été relancé avec de nombreuses nouvelles activités intéressantes.

« Notre mission est de promouvoir l’apprentissage sur la nature et le patrimoine locaux », a expliqué Jenn Yerkes, la Présidente de l’association Les Fruits de Mer. « Le programme Amuseum@Home partage des coloriages et toutes sortes d’activités divertissantes qui enseignent aux enfants les choses incroyables qui les entourent à Saint-Martin. Cette pandémie a créé de grands défis pour les éducateurs et les familles. Nous espérons que ces matériels aideront les parents, les enfants, les enseignants et les groupes de jeunesse pendant cette période. »

Les activités d’Amuseum@Home sont publiées chaque jour sur le site web Les Fruits de Mer.

Tous les matériels présentent la nature et le patrimoine de Saint-Martin. Des copies imprimées de coloriages et d’activités sont également disponibles à l’Amuseum Naturalis dans le Quartier d’Orléans. Les enseignants et les animateurs de groupes de jeunes sont encouragés à contacter l’association pour obtenir des ressources et des matériels supplémentaires.

On peut trouver tout les matériels d’Amuseum@Home à : http://www.lesfruitsdemer.com/category/athome/. De nouvelles activités sont ajoutées chaque jour. Ce projet est realisé avec le soutien de la Collectivité de Saint-Martin, de l’Agence nationale de la cohésion des territoires, et de Delta Petroleum.

• À propos de l’association Les Fruits de Mer

Les Fruits de Mer est une association à but non lucratif basée à St. Martin. Leur mission principale est de recueillir et partager des connaissances sur la nature et le patrimoine locaux. Ils réalisent cette mission à travers des livres et autres publications, leur musée gratuit, des courts métrages et des histoires orales, des événements et d’autres projets. Pour en découvrir plus et télécharger des ressources gratuites, visitez http://www.lesfruitsdemer.com.

• À propos de l’Amuseum Naturalis

Amuseum Naturalis est un musée gratuit sur la nature et le patrimoine de St. Martin et des Caraïbes, créé par Les Fruits de Mer. Il est situé dans la « Old House » historique dans le Quartier d’Orléans, sur la colline au-dessus du Galion. Pour les dernières informations, visitez http://amuseumnaturalis.com.

