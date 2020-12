Air Caraïbes renforce son programme de vols vers les Antilles

La compagnie Air Caraïbes a mis à jour son programme de vols à partir du 1er décembre, suite à l’annonce de la levée progressive en France du confinement lié à la pandémie de Covid-19.

A partir de décembre 2020, Air Caraïbes renforce ses fréquences sur son réseau long-courrier à l’aéroport de Paris-Orly, sous réserve d’évolution de la situation sanitaire.

Air Caraïbes proposera jusqu’à 20 vols par semaine à destination de Pointe-à-Pitre, 17 à destination de Fort-de-France et jusqu’à 6 vols par semaine vers Cayenne. Saint-Martin (Grand-Case) est desservi par un vol quotidien via Pointe-à-Pitre et Saint-Barthélemy trois fois par semaine, également via la Guadeloupe.

A ces vols s’ajouteront à compter du 7 décembre, 2 vols par semaine vers Port-au-Prince et à compter du 19 décembre, 2 vols hebdomadaires vers Punta Cana.

Air Caraïbes précise dans son communiqué qu’elle proposera vers Haïti un vol dès le 7 décembre, puis 2 vols par semaine (le lundi et le mercredi), dans les deux sens de la liaison, à partir de la semaine suivante. La compagnie « dessert Haïti depuis plus de 10 ans et est aujourd’hui la seule à le faire en direct en Europe ». _AF