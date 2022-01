Air Caraïbes : aucun vol prévu pour Cuba avant octobre 2022

La compagnie Air Caraïbes renonce à relancer cet été les vols entre Paris et La Havane ou Santiago de Cuba, en raison de la situation sanitaire et des restrictions de voyage.

Prévu depuis l’automne pour ce début d’année, le retour de la compagnie française entre sa base à Paris-Orly et les aéroports de La Havane-José Marti et Santiago-Antonio Maceo n’est désormais plus prévu avant le 22 octobre 2022. Cuba a annoncé la semaine dernière fermer ses frontières aux voyageurs non-vaccinés. Air Caraïbes explique que les passagers affectés ont été avertis, trois options leur étant proposées – comme pour l’ensemble des voyageurs touchés par des modifications de programme de vols en raison de la pandémie de Covid-19 :

• Demander une modification sans frais de la réservation : un éventuel réajustement tarifaire pourra être demandé si le tarif initial n’est plus disponible. « La demande de modification doit être formulée au plus tôt avant la date initiale de départ, sinon le billet sera perdu »

• Demander un avoir : valable 1 an (à compter de la date de son émission) sur l’ensemble du réseau pour les départs entre le 04 mars 2021 et le 30 juin 2022 inclus (pour les billets émis avant le 30 mars 2022). « Vous pouvez utiliser votre avoir dans les points de vente Air Caraïbes ou la centrale de réservations. Aucun frais de service ne sera demandé lors de votre nouvelle réservation. IMPORTANT : la demande d’avoir doit être formulée le plus tôt possible et dernier délai 7 jours avant la date initiale de départ du 1er vol ». Si l’avoir n’a pas pu être utilisé, vous pourrez en demander le remboursement à tout moment.

• Demander un remboursement : pour un voyage compris entre le 04 mars 2021 et le 30 juin 2022 (dernier départ et pour les billets émis avant le 30 mars 2022). « Si les conditions tarifaires de votre billet n’autorisent pas un remboursement, vous devez dans un premier temps formuler votre demande d’avoir. Après réception de cet avoir, vous pourrez demander son remboursement à tout moment pendant 1 an à compter de sa date d’émission.

> IMPORTANT : la demande de remboursement doit impérativement être formulée au plus tard 7 jours avant la date initiale de départ du 1er vol. A noter que les frais de service liés à l’achat du billet ne sont pas remboursables ».

Le reste du programme de vols transatlantiques d’Air Caraïbes est pour l’instant inchangé au départ d’Orly : Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Cayenne, Saint-Martin (Grand-Case et Juliana avec prolongation possible vers Saint-Barthélemy), Punta Cana et Port-au-Prince continuent d’accueillir ses avions.