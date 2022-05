AIDE A LA MOBILITE : La COM et LADOM partenaires pour la mobilité des Saint-Martinois

Le président Louis Mussington a rencontré dernièrement la directrice de LADOM Guadeloupe, Kelly Guesde, dans le cadre de l’installation de LADOM dans les locaux de la nouvelle mission locale de Saint-Martin.

L’ouverture de la Mission locale, dans l’annexe de la Collectivité (Immeuble Evelina Halley, rue de Hollande à Marigot), est une avancée majeure pour le territoire et sa jeunesse. En complément de l’accompagnement des 16-25 ans en matière de formation et d’emploi, la Mission locale prévoit d’accueillir une antenne de L’Agence de l’Outre-mer pour la Mobilité (LADOM). Cette structure jusqu’ici installée en Guadeloupe, a décidé de recruter 2 personnes afin d’installer une présence pérenne sur le territoire et d’accompagner la mobilité des Saint-Martinois. Fanelie Mesle, responsable de LADOM pour les Iles du Nord travaille sur cette implantation qui sera effective prochainement.

Comme l’a rappelé le président Louis Mussington, « l’action sociale, en particulier l’accompagnement de la jeunesse, est une priorité de la mandature ».

Dans le cadre de la convention signée le 9 février 2022 avec LADOM, une enveloppe de 700 000€ est mise à disposition par la Collectivité et ses partenaires au service des personnes éligibles aux dispositifs de mobilité territoriale. Les demandeurs d’emploi ont ainsi droit à une assistance de LADOM à travers des aides à la mobilité, à l’installation et à l’hébergement. Ces aides complémentaires sont déployées auprès des demandeurs d’emploi éligibles sur critères sociaux (conditions de ressources).

LADOM propose aussi le dispositif d’aide à la continuité territoriale aux personnes à faibles ressources. Cette aide est matérialisée par la prise en charge du billet d’avion entre les territoires ultramarins et l’hexagone. Elle s’adresse aux personnes âgées de 18 ans et plus.

Inaugurée mardi 10 mai, la Mission locale de Saint-Martin va progressivement prendre son envol en s’inscrivant dans un accompagnement soutenu de la jeunesse vers les dispositifs existants. La présence physique de partenaires comme LADOM vient faciliter le parcours des personnes souhaitant bénéficier des aides publiques à la mobilité.

