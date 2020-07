Agence Régionale de Santé : Brice Daverton toujours directeur de l’antenne de Saint-Martin et Saint-Barth

L’agence de Santé tient à préciser que Brice Daverton assure jusqu’à nouvel ordre la direction territoriale de l’antenne de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Pour des raisons personnelles familiales ce dernier a émis le souhait de quitter son poste pour partir dans l’hexagone.

« J’ai cependant un contrat avec l’ARS jusqu’en Janvier 2021 que j’honorerais jusqu’à l’identification et le recrutement d’un remplaçant. Je suis donc actuellement pleinement en poste et j’assure mes fonctions et responsabilités de directeur territorial de l’ARS pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy », tient à préciser le directeur actuel.