AÉROPORT JULIANA : Michael Cleaver nommé nouveau PDG

L’aéroport international Princess Juliana (PJIAE) accueille Michael Cleaver en tant que nouveau PDG et président. Il succède à Brian Mingo, qui a dirigé l’aéroport ces six dernières années, supervisant sa reconstruction historique et l’inauguration récente de son terminal ultramoderne.

Avec plus de 20 ans d’expérience dans l’aviation, Michael Cleaver a dirigé Winair entre 2021 et 2023 après une longue carrière de 23 années chez American Airlines. Installé à Saint-Martin depuis plus de 50 ans, il possède une connaissance approfondie des enjeux et opportunités de la région. Son expertise en connectivité régionale et en gestion aérienne le place idéalement pour conduire PJIAE vers son avenir.

Sous la direction de Brian Mingo, l’aéroport a été entièrement reconstruit après l’ouragan Irma, un projet achevé en 2024 grâce à une coopération exemplaire. « L’aéroport Princess Juliana brille plus que jamais et est prêt pour son prochain chapitre », a déclaré Mingo, confiant en l’avenir sous la direction de Michael Cleaver.

Avec une vision stratégique jusqu’en 2030, Cleaver mettra l’accent sur l’innovation, la durabilité et l’excellence opérationnelle, assurant ainsi à PJIAE son rôle de hub aérien de premier plan pour le territoire et la Caraïbe.

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter