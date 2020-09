Aéroport Juliana : La phase 2 de reconstruction devrait débuter à la fin du mois

L’aéroport Juliana se prépare à lancer un programme de rénovation d’un montant de 107 millions de dollars, annonce la direction. Et cela «malgré la crise due au covid-19 ».

La phase 2 de reconstruction du terminal endommagé par le passage d’Irma, doit commencer ce mois-ci ; elle consiste en l’élimination des moisissures, la décontamination, le démantèlement de la structure et l’évacuation des déchets. Ces travaux devraient débuter fin septembre et se terminer en janvier prochain. Commencera ensuite la reconstruction en avril 2021 ; la réception du nouveau terminal est prévue en février 2023.

La direction indique avoir bouclé le montage financier du chantier et est en train de finaliser les appels d’offres pour pouvoir signer les contrats et lancer le travaux d’ici la fin du mois. «Comme il y a une pénurie de travail due au covid-19, nous espérons que cela fonctionne en notre faveur, permettant à plus d’entrepreneurs d’être facilement disponibles pour le projet de rénovation », confie-t-elle.

«L’aéroport SXM sera l’un des terminaux les plus grands et les plus modernes de la région, avec un nouveau salon (Executive lounge), des systèmes de bagages à la pointe de la technologie, des portes anti-ouragans, des escalators supplémentaires, des équipements publics améliorés et de nouvelles technologies pour améliorer le contrôle de la sécurité», commente la direction. Des améliorations seront aussi portées dans les zones de contrôle des bagages en soute, d’enregistrement ainsi que dans le hall de départ avec des ponts d’embarquement des passagers (PBB).