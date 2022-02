Aéroport de Juliana : les contrôleurs aériens autorisés par la justice à faire grève sous conditions

Suite au mouvement de grève des agents de la tour de contrôle de l’aéroport Juliana le mois dernier qui avait engendré la fermeture de la plateforme pendant deux heures, le tribunal de Sint Maarten a été saisi par la direction de l’établissement, celle-ci demandant à ce que les agents reprennent le travail et ne puissent mener d’autres grèves. L’audience s’est déroulée le 21 janvier et le tribunal a rendu sa décision une semaine plus tard.

Ce dernier considère que le syndicat des contrôleurs aériens ne peut être privé de son droit à mener des actions collectives. Toutefois, il précise que la tenue de ces actions à une date précise, doit être notifiée à la direction de l’aéroport au moins deux semaines plus tôt afin de laisser le temps à la direction d’organiser le service en conséquence, voire de saisir le juge en référé et ainsi limiter l’impact sur le trafic aérien.

Cette décision rendue par la justice de Sint Maarten est valable jusqu’au 1er janvier 2023. En cas de non respect, le syndicat sera soumis à une astreinte de 100 000 dollars par jour dans une limite d’un million de dollars.

A noter que le juge des référés avait ordonné aux agents en grève de reprendre le travail immédiatement eu égard des conséquences socioéconomiques de la fermeture du trafic aérien.

Pour rappel, l’un des principaux points ayant été à l’origine du mouvement de grève, était le refus par la direction de l’aéroport d’augmenter les salaires des contrôleurs aériens de 3 % à partir du 1er janvier 2022.

En contrepartie ils cessaient de réclamer les soldes de salaires dus pour la période allant de 2018 à 2020. Cette proposition avait été suggérée le 17 décembre par le syndicat des agents à la direction, laquelle l’avait qualifiée de «séduisante» avant de la rejeter le 10 janvier pour raisons financières. 21 personnes sont embauchées à la tour de contrôle dont 3 ne sont pas affiliées au syndicat.

