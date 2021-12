Aérien : Vaccinés ou non, un test est nécessaire pour voyager entre Paris et Juliana ainsi que pour les passagers atterrissant à Grand-Case 

Les autorités de Sint Maarten ont récemment changé les modalités de voyage pour les personnes arrivant à Juliana en provenance d’un pays qu’elles ont classé rouge et l’aéroport Juliana : les voyageurs ayant un schéma vaccinal complet doivent présenter les résultats négatifs d’un test PCR datant de moins de 48 heures ou 24 heures s’il s’agit d’un antigénique.

Quant aux passagers non vaccinés et enfants âgés de plus de 5 ans, ils doivent présenter es résultats négatifs d’un test PCR datant de moins de 48 heures ; le test antigénique n’est pas accepté.

Parmi les pays rouges figurent la France, l’Allemagne, la Belgique, les Pays Bas, le Danemark, la Pologne, le Royaume-Unis.

Pour rappel, il est toujours nécessaire de remplir le formulaire en ligne avant le départ, l’approbation d’entrée sur le territoire envoyée par e-mail par Sint Maarten doit impérativement être présentée au moment de l’embarquement. Certains passagers n’ayant pas rempli la démarche ont été refoulés à Paris.

Pour les passagers vaccinés en provenance de Paris et atterrissant à Grand-Case, un test est également demandé : il doit être fait dans les 72 heures précédant le départ pour un PCR et 48 h pour un antigénique.