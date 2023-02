AERIEN : Nette augmentation des prix des billets d’avion au départ de l’Outre-mer sur les 12 derniers mois

L’indice des prix du transport aérien de passagers publié par le ministère de la Transition Ecologique et de Cohésion fait état d’une augmentation de près de 35% en un an du prix des billets d’avion au départ de l’Outre-mer.

Les chiffres :

En décembre 2022, les prix des billets d’avion au départ de France ont augmenté en glissement annuel, de 20,6 %, toutes destinations confondues. Au cumul, depuis le début de l’année, l’augmentation du prix des billets d’avion est de 21,7%.

Au départ de Métropole, les prix ont augmenté de 25,0 % sur le réseau intérieur et de 17,3 % sur le réseau international par rapport à décembre 2021.

A l’international, la hausse des prix se poursuit également. En glissement annuel, l’augmentation est de 17,3 % entre décembre 2021 et décembre 2022 (+21,5 % au cumul). La hausse est toutefois contrastée entre le long-courrier et le moyen-courrier. Pour ce dernier la hausse est de 24,2% tandis qu’elle se limite à 10,8% pour le réseau long courrier.

Au départ de l’ensemble des départements d’Outre-mer, l’augmentation des prix des billets d’avion atteint 34,6 % au mois de décembre (+21,8 % au cumul). Cette tendance touche les quatre départements de manière différenciée, la Martinique et la Guadeloupe affichant les hausses les plus fortes (respectivement +58,9 % et +47,0 %) notamment en raison du report partiel de la hausse des coûts d’exploitation des transporteurs sur le prix des billets ainsi qu’une activité touristique et familiale soutenue aux Antilles pour les fêtes de fin d’année.

Par rapport à décembre 2019, les prix de billets d’avion au départ de France, toutes destinations confondues, sont en augmentation de 26,5 %.

Au départ de Métropole, les prix augmentent de 24,1 % sur le réseau intérieur et de 25,7 % sur le réseau international.

Sur le réseau intérieur, les prix augmentent de 19,9 % sur liaisons intra-métropolitaines et de 22,8 % sur les liaisons de Métropole vers l’Outre-mer par rapport à décembre 2019.

Au départ des départements d’Outre-mer, l’augmentation des prix des billets d’avion est de 30,5 %. Néanmoins, des différences sont observées selon les départements. Les vols au départ des Antilles subissent des hausses de 44,4 % pour la Guadeloupe et 46,2 % pour la Martinique, tandis que pour les vols au départ de la Guyane et de la Réunion la croissance est moins importante (respectivement +21,2 % et +11,9 %). Cette forte croissance au départ des Antilles s’explique notamment par le fait que les niveaux d’indice en 2019 étaient particulièrement bas, inférieurs à ceux au départ de la Réunion.

2,471 vues totales, 180 vues aujourd'hui