Aérien : Air Belgium devrait reprendre ses rotations vers les Antilles en juillet prochain et ouvrir une nouvelle liaison vers Curaçao

Sous réserve de l’évolution sanitaire, Air Belgium annonce reprendre ses vols vers les Antilles le 2 juillet prochain. Elle devrait ajouter une nouvelle destination au départ de l’aéroport de Bruxelles Sud Charleroi : Curaçao.

Depuis l’éclatement de la crise sanitaire, les gouvernements belges et internationaux ont mis en place des mesures et des restrictions en constante évolution.

Dans ce contexte, Air Belgium a décidé d’anticiper les évolutions futures et d’exploiter tous ses vols passagers à partir du 2 juillet. « Bien que nous espérions voir la crise et ses effets diminuer, force est de constater que les incertitudes sont toujours présentes en nombre et que notre secteur d’activités souffre toujours d’un manque essentiel de visibilité. Nous sommes, comme chacun de nos passagers, contraints de suivre les développements au jour le jour et de nous ajuster sans possibilité d’anticiper les conséquences des annonces et des décisions prises par les différentes autorités, qu’elles soient belges, françaises et/ou antillaises ».

Du côté belge, l’obligation de présenter des motifs essentiels pour voyager a déjà été prolongée à deux reprises depuis le début de cette année. De plus, la Martinique vient d’être reclassée en zone rouge par la Belgique et rejoint la Guadeloupe, elle aussi en zone rouge depuis plusieurs semaines.

« Pour cette raison et après mûre réflexion », elle préfère prévoir une reprise de ses vols passagers vers les Caraïbes à partir du 2 juillet.

Parallèlement, et même si la Belgique suspend les interdictions de voyager pour motifs essentiels et permet de voyager à nouveau plus librement au-delà du 18 avril, le gouvernement français impose quant à lui toujours des motifs impérieux pour pouvoir se rendre en Guadeloupe et en Martinique. « D’après les informations recueillies et collectées auprès des parties prenantes sur place, la levée de ces conditions de voyage pour motifs impérieux n’interviendrait pas avant plusieurs semaines », estime Air Belgium.

Par ailleurs, pour achever ses vols vers les Antilles, Air Belgium collabore avec Air Caraïbes et se rendra à Curaçao, à partir du 3 juillet.