ACS ZEPIN : Carton plein pour les sessions Pilates

Après le « kout tanbou » et le workshop de danse en début d’année lors de la présentation de son calendrier 2025, l’Association Culturelle et Sportive ZEPIN poursuit son élan en lançant les sessions Sculpt your body with Pilates Mat, your challenge !

Les participants ont répondu en nombre à cette initiative dédiée au renforcement musculaire et à la posture. Loin d’être réservée aux seuls sportifs, cette discipline a séduit randonneurs aguerris comme débutants, désireux de travailler leurs muscles profonds. Organisées en partenariat avec My Pilates Mat SXM, ces sessions se sont déroulées du 16 février au 2 mars à Hope Estate et ont rencontré un franc succès, affichant complet à chaque séance.

L’ACS ZEPIN remercie chaleureusement tous les participants pour leur engagement et leur enthousiasme. Nombre d’entre eux ont exprimé leur volonté d’approfondir cette pratique afin d’améliorer leur souplesse et leur bien-être. Fort de cet engouement, l’association proposera bientôt une nouvelle discipline : le Pilates Reformer. Un grand merci également au coach Jérémy et à Frédérique de Sport Fit pour leur accueil et leur professionnalisme.

L’association continue d’allier sport et culture avec la prochaine randonnée guidée Explore Our Island, qui fera escale au Mexique le 30 mars prochain. Une aventure qui s’inscrit dans le programme ‘Challenge Yourself ! Fit Up !’ de l’ACS ZEPIN. Attention, les places sont limitées… _Vx

Infos : 0690 369 620

