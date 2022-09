Accident sur Nisbet Road : un motard blessé

Ce lundi 29 août vers 17h00, le central téléphonique de la police de Sint Maarten a reçu plusieurs appels concernant un grave accident de la circulation survenu sur Walter J.A. Nisbet Road à la jonction de la rue Codville Webster et de la route Walter A. Nisbet où un motard avait été blessé.

Plusieurs patrouilles de police et des ambulanciers ont été dépêchés sur les lieux de l’incident à Philipsburg. À leur arrivée sur place, les forces de l’ordre ont constaté qu’il s’agissait d’un accident de la circulation impliquant le conducteur d’un Nissan X-trail gris et le conducteur d’une moto Yamaha noire et jaune.

Une enquête plus approfondie a révélé que le conducteur du X-Trail a tenté de tourner à gauche sur la rue C. Webster au moment même où le conducteur de la moto Yamaha se dirigeait vers le rond-point Salt Pickers. En raison de l’accident et suite à l’impact, le pilote de la moto Yamaha s’est fracturé un bras. La victime a été immédiatement prise en charge par les services de secours qui lui ont administré les premiers soins d’urgence. Le motard a ensuite été transporté au Centre Médical de Sint Maarten pour y être soigné. L’enquête sur cet accident est toujours en cours. _Vx

