Accident spectaculaire à Hope Estate : la voiture folle finit sa course encastrée dans un arbre

Spectaculaire accident jeudi dernier à Hope Estate où une voiture folle a percuté un véhicule avant de finir sa course dans un arbre, fort heureusement sans faire de blessé. Un vrai miracle d’autant plus qu’un bébé et des enfants se trouvaient à bord des véhicules endommagés.

Les faits se sont déroulés jeudi 22 septembre peu avant 18 heures. Un pick-up circule dans le sens Marigot/Cul-de-Sac. Arrivé à hauteur du carrefour de Super U de Hope Estate, le conducteur perd le contrôle de son véhicule, se déporte sur la voie de gauche, percute un premier véhicule arrivant en sens inverse, lequel se fait percuter par l’arrière par un véhicule qui le suit. Le pick-up poursuit sa route dans le talus situé sur sa droite, percute un lampadaire et finit sa course encastré dans un arbre.

Le conducteur du pick-up à l’origine de l’accident a été testé positif à l’alcool. Blessé légèrement, il a été transporté au centre hospitalier Louis-Constant Fleming. Deux enfants qui étaient à l’arrière du véhicule ont été également légèrement blessés et transportés à l’hôpital. Dans la deuxième voiture se trouvaient la conductrice, une passagère à l’avant et un bébé à l’arrière. Tous trois ont été transférés à l’hôpital pour des examens complémentaires. Le test d’alcoolémie s’est avéré négatif. Enfin, le conducteur du troisième véhicule est sorti indemne de l’accident. Le test d’alcoolémie s’est avéré là aussi négatif.

Une enquête a été ouverte. _AF

818 vues totales, 818 vues aujourd'hui