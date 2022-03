Accident en wheeling : «ma vie n’est plus ce qu’elle était»

Le 27 décembre 2020 vers 6h50, DR, 32 ans, pilote une moto. Il est en wheeling – sur la roue arrière – lorsqu’il percute violemment un mur.

Dans le coma, il est évacué en Guadeloupe puis sera transféré en métropole pour y être opéré une première fois. Il y a subi une greffe de nerfs ; après l’accident il ne sentait plus son bras gauche. A ce jour, DR ne peut toujours pas bouger son bras et ne sait pas s’il pourra en recouvrer l’usage. Il a comparu jeudi devant le tribunal de proximité pour avoir conduit une motocross sans permis de conduire, sans assurance, sans casque et à une vitesse excessive.

«Il s’est infligé lui-même le prix de ses infractions», a commenté le substitut du procureur. «Il vit un véritable cauchemar. C’est un rescapé de la vie», admet son avocate. «Ma vie n’est plus ce qu’elle était avant», lâche son client, papa de deux enfants de 2 et 8 ans.

DR n’a aucun souvenir de l’accident. Il peut seulement expliquer qu’il voulait essayer la moto avant de l’acheter, «alors que vous n’avez pas le permis de conduire ? » lui fait remarquer la juge.

Le parquet a requis des amendes de 135 euros pour les infractions de quatrième classe reprochées ainsi qu’à titre principal l’obligation de suivre un stage de sensibilité routière. «Vous pourrez témoigner et apporter votre expérience aux autres personnes qui participent à ce stage», a-t-il justifié ; les participants étant des usagers de la route qui n’ont pas respecté le code.

Après en avoir délibéré, le tribunal l’a condamné à des amendes de 150 et 135 euros pour les quatre infractions. DR devra aussi suivre un stage de sensibilité routière pour les motifs évoqués par le procureur.

