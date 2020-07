Accident de scooter à Grand-Case : l’absence de la prévenue impose le renvoi de l’affaire

MF, 20 ans, est l’une des victimes de la route l’année dernière. En début de soirée le 29 avril 2019, alors qu’il circule sur son scooter à Grand Case, il percute un bloc EDF adossé à un mur en béton et succombe à ses blessures malgré l’intervention des secours.

Au moment des faits, les gendarmes avaient indiqué que MF avait voulu doubler un véhicule mais voyant qu’un autre arrivait en face, s’était rabattu sur sa droite. Il avait alors touché la voiture qu’il était en train de dépasser. Déséquilibré, il a fini sa course dans le bloc EDF. L’enquête de gendarmerie a permis d’engager la responsabilité de la conductrice de la voiture, CL. Celle-ci se serait déportée sur sa gauche percutant ainsi le scooter et l’aurait ainsi déstabilisé. Elle a expliqué qu’elle pensait avoir vu des graviers ou un trou sur le bas côté droit de la chaussée et aurait ainsi voulu l’éviter en se déportant légèrement sur sa gauche sans voir le jeune qui la doublait à scooter. Elle est poursuivie en justice pour homicide involontaire.

Elle était convoquée devant le tribunal de proximité de Saint-Martin en avril dernier mais en raison du confinement, l’audience a été annulée et reportée au 25 juin. Ce jour-là, CL était absente ce qui a empêché le tribunal de la juger. Un avis à comparaître avait été émis or en cas d’absence de la personne, son procès ne peut avoir lieu. Le tribunal a donc renvoyé l’affaire au 26 novembre 2020. (soualigapost.com)