A vos agendas : Les grands événements sportifs prévus en 2021

Après de nombreux reports en raison du coronavirus, le calendrier de l’année sportive s’annonce très riche en 2021, avec notamment l’Euro de foot et les Jeux olympiques de Tokyo. Certaines dates pourraient toutefois changer en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Une année impaire avec un Euro et des Jeux Olympiques, c’est du jamais vu depuis des décennies. En raison du coronavirus, les deux compétitions phares de 2020 ont en effet été reportées et se tiendront l’été prochain. Certains événements pourraient également être décalés en fonction de la situation sanitaire, alors que le retour du public dans les stades et les salles du monde entier ne se fait pour l’instant qu’avec parcimonie. Europe 1 vous donne la liste des grands rendez-vous sportifs de l’année 2021.

FÉVRIER 2021 :

8 février : Tennis : Open d’Australie (jusqu’au 21). Comme d’habitude, le premier tournoi du Grand Chelem de l’année en tennis aura lieu à Melbourne. Mais contrairement à d’habitude, pandémie oblige, il se tiendra en février et non en janvier. Le Serbe Novak Djokovic et l’Américaine Sofia Kenin en sont les tenants du titre.

8 février : championnats du monde de ski alpin. Les meilleurs skieurs de la planète auront rendez-vous à Cortina d’Ampezzo, en Italie. Le clan français avait décroché trois médailles en 2019, dont une en or pour Alexis Pinturault.

AVRIL 2021 :

13 avril : Tennis : finales de la Fed Cup (jusqu’au 18). Cette Fed Cup nouvelle formule va se tenir sur une semaine à Budapest, en Hongrie. Les Françaises, qui avaient réalisé un immense exploit en finale en Australie en 2019, vont remettre leur titre en jeu.

MAI 2021 :

23 mai : Tennis : Roland-Garros (jusqu’au 6 juin). Décalé en septembre en 2020, le tournoi de Roland-Garros espère se dérouler fin mai, comme lors d’une année «normale». Pour Rafael Nadal, peu importe le contexte, il reste le roi incontesté de la terre battue. Et s’il remportait le tournoi parisien pour la 14ème fois ?

Football : Finale de la Ligue des champions : le Bayern Munich, impressionnant vainqueur l’an passé après avoir battu le PSG en finale (1-0), devrait encore une fois faire partie des prétendants à la victoire. La finale aura lieu à Istanbul, à une date qui reste à déterminer.

JUIN 2021 :

11 juin : coup d’envoi de l’Euro de foot. Prévu sur tout le continent, le championnat d’Europe de football va se tenir après un report d’un an. L’UEFA pourrait cependant décider de réduire le nombre de pays organisateurs, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire

12 juin : Football : Copa America (jusqu’au 12 juillet). Le gratin du foot sud-américain se retrouvera en Colombie, deux ans après la victoire du Brésil.

26 juin : Cyclisme : départ du Tour de France (jusqu’au 18 juillet). Initialement prévu à Copenhague, le Grand Départ aura finalement lieu à Brest, en raison du coronavirus. Le jeune prodige slovène Tadej Pogacar, incroyable vainqueur l’an passé, devrait être en lice pour le doublé.

28 juin : Tennis : tournoi de Wimbledon (jusqu’au 11 juillet). Le plus prestigieux tournoi du Grand Chelem, annulé l’an passé en raison du coronavirus, devrait être de retour en 2021. Du gazon, du beau jeu : c’est tout ce qu’on espère.

JUILLET 2021 :

11 juillet : finale de l’Euro de foot. Pas la peine de vous rappeler que le Portugal avait battu les Bleus en finale au Stade de France en 2016… Les champions du monde vont-ils prendre leur revanche ? Il faudra, avant d’y penser, survivre à un premier tour terrible, dans le groupe de l’Allemagne, de la Hongrie et… du Portugal.

23 juillet : cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’été. Reportés en raison de la pandémie, les JO se déroulent comme prévu à Tokyo. En revanche, de nombreuses incertitudes demeurent, notamment sur la présence ou non de spectateurs.

8 août : cérémonie de clôture des JO de Tokyo. Après la capitale japonaise, les JO auront lieu à Paris en 2024.

30 août : Tennis : début de l’US Open (jusqu’au 12 septembre). L’édition 2020 de l’US Open avait été chaotique, avec de nombreux incidents liés à la «bulle sanitaire» décrétée pour lutter contre le coronavirus. La levée 2021 du tournoi du Grand Chelem devrait être plus sereine, alors que Dominic Thiem chez les hommes et Naomi Osaka chez les femmes remettront leurs titres en jeu.

SEPTEMBRE 2021 :

18 septembre : coupe du monde de rugby féminin (finale le 16 octobre). La Coupe du monde de rugby féminin va se disputer en Nouvelle-Zélande, sur près d’un mois. Les Françaises espèrent parvenir à enfin briser leur plafond de verre, eux qui se sont qualifiées à sept reprises en demi-finales (sur 8 éditions !) sans parvenir à aller en finale.

24 septembre : Golf : Ryder Cup (jusqu’au 26). Trois ans après la victoire de l’Europe sur le Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines, en France, l’édition 2021 de la compétition créée en 1927 aura lieu aux États-Unis. Des Américains qui espèrent bien prendre leur revanche.