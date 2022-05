A quelle heure ce soir l’éclipse de lune à ne pas manquer ?

Une éclipse totale de Lune sera visible ce dimanche soir à Saint-Martin. Elle va se teinter de rouge au fil de la nuit, quand elle passera dans l’ombre de la planète Terre, cachée des rayons du soleil.

Une partie des Terriens pourront assister à une éclipse totale de Lune dans la nuit de dimanche à lundi.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour les fans d’astronomie. Vous pourrez contempler une éclipse totale de Lune. L’astre nocturne va perdre de sa brillance et se teindre progressivement en rouge au fur et à mesure de la nuit. Ce spectacle céleste est peu fréquent.

Pourquoi ce phénomène ?

Il se produit environ deux fois par an, quand le Soleil, la Terre et la Lune sont parfaitement alignés, et que la Lune est dans sa phase pleine. L’astre glisse dans l’ombre de la Terre, qui fait alors écran aux rayons solaires, et perd peu à peu son éclat blanc.

Mais il ne s’éteint pas pour autant : la Terre continue à renvoyer à la Lune de la lumière du Soleil, via des rayons qui prennent une teinte rouge par un processus de réfraction de l’atmosphère.

A quelle heure la voir ?

Aux Antilles et en Guyane, le spectacle sera visible entre 21h30 et 22h30, quand la Lune sera au plus haut dans le ciel, puis entre 3 heures et 4 heures du matin.

Si le temps n’est pas de la partie, que des nuages jouent les trouble fêtes, la Nasa va diffuser en direct l’évènement sur Youtube. (go.nasa.gov/3yvguYI ).

Sachez qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser des lunettes particulières pour observer une éclipse lunaire, contrairement aux éclipses solaire. Ce n’est pas dangereux. Pensez aux jumelles ou au télescope, qui permettent de voir quantité de détails sur la surface de la Lune.

La prochaine éclipse totale de Lune est prévue le 8 novembre 2022, au beau milieu du Pacifique. En France métropolitaine, la dernière remonte à janvier 2019 et la prochaine n’aura lieu qu’en 2029.

V.Vasseur © AFP. Photo titre © AFP / Ryo Aoki

