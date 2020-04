Consommation : Une opération de contrôle des prix est dans les « tuyaux »…

Après avoir reçu de nombreux messages sur l’augmentation parfois abusive des prix des denrées de première nécessité dans certains commerces, le président, Daniel Gibbs a indiqué lundi dernier avoir alerté la Préfète, Sylvie Feucher sur ces pratiques qu’il considère comme « indignes en situation de crise ».

« L’absence d’un observatoire des prix et une implication trop faible du service de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes de Guadeloupe pénalisent fortement notre territoire et ses habitants », note le président de la COM, avant de rajouter : Madame la Préfète s’est engagée à mener une opération de contrôle des prix, la semaine prochaine, malgré ses ressources humaines limitées, et je l’en remercie vivement au nom de nos concitoyens ».