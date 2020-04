En ce vendredi de Pâques, le président Daniel Gibbs est allé saluer et encourager les agents de la CTOS en charge de la préparation et de la livraison des repas distribués dans le cadre du Pacte de solidarité Covid19, mis en place par la Collectivité et ses partenaires.

Mobilisée depuis le début de la crise sous l’égide de la présidente Pascale Laborde, la cuisine centrale de la CTOS prépare en moyenne 80 repas par jour destinés aux personnes vulnérables identifiées par la délégation Solidarité et Familles.

Ce vendredi saint, certaines structures d’accueil étant fermées, la CTOS a préparé 65 repas, à partir d’un menu spécial vendredi saint élaboré par la diététicienne et le chef de la cuisine : chiktail de morue aux petits légumes, riz blanc, lentilles et bananes plantain, avec une salade de fruits en dessert.

Le président a salué cet engagement et encouragé les équipes à poursuivre leurs efforts dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité.

Tous mobilisés ! Bon week-end de Pâques (à la maison) !