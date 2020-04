Coronavirus : Aucun cas déclaré à Saint-Martin

Le dernier bulletin sanitaire de ce jeudi 9 avril ne fait état d’aucun nouveau cas recensé en partie française.

– Bilan à Saint-Martin :

Le nombre de malades « actifs » sur le territoire est de 16 personnes.

Les cas confirmés de COVID-19 sont majoritairement âgées entre 15 et 64 ans (71 %). La part des cas âgés de 75 ans et plus représente 10 % des cas. Il y a 19 femmes et 12 hommes touchés. Tous les quartiers sont concernés.

– Bilan à Saint-Barthélemy :

Le nombre de malades « actifs » est de 2 personnes. Les cas confirmés de COVID-19 sont majoritairement âgées entre 15 et 64 ans (83 %). Il y a 4 femmes et 2 hommes touchés.

Plus que jamais, gardez vos distances et respectez impérativement le confinement

Le confinement permet de réduire les interactions sociales et donc de limiter la propagation du virus. Il est impératif que nous nous considérions tous comme porteurs du virus et que nous adoptions les bons comportements.

La plateforme ARS/Assurance maladie RIPOSTE COVID 19 reçoit vos appels au 05 90 99 15 74, de 8h à 18h tous les jours.

Elle vise principalement à renseigner la population sur l’épidémie de Covid-19 de manière spécifique à nos territoires, renforcer la coordination Ville-Hôpital, offrir une solution de télémédecine aux acteurs de santé de Guadeloupe afin de mieux suivre les patients Covid-19 tout en diminuant autant que possible les contacts Patient-Soignant, annoncer les résultats négatifs aux patients testés, contribuer à diffuser les messages de prévention pour ralentir l’épidémie (confinement, mesures barrières).

Des infirmiers, médecins et psychologues répondent à vos questions ou orientent si besoin vos appels vers le SAMU ou le médecin traitant.