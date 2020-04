Education : 67 tablettes numériques remises à des élèves de Terminale

Depuis l’annonce par le président de la République de la fermeture des établissements scolaires pour éviter la propagation du COVID-19, le recteur de la région académique Guadeloupe, Mostafa Fourar, met tout en œuvre pour maintenir les liens avec tous les élèves en utilisant l’ensemble des outils disponibles. Le Président de la Collectivité de Saint-Martin, Daniel Gibbs et la 3ème vice-présidente en charge de l’Education, Annick Pétrus ont souhaité que la Collectivité puisse apporter son soutien au dispositif d’enseignement à distance mis en place par l’éducation nationale.

Ainsi, la Collectivité, en lien avec le service de l’éducation nationale et l’opérateur de téléphonie Dauphin Telecom, a procédé à la mise à disposition de tablettes et de routeurs wifi à 67 élèves de Terminale de Saint-Martin préalablement identifiés comme étant dépourvus de solutions numériques à leur domicile.

Ces élèves pourront ainsi communiquer avec leurs professeurs et poursuivre les apprentissages nécessaires à l’obtention du baccalauréat. La Collectivité a mis à disposition de ces élèves 67 tablettes numériques, 47 routeurs, 20 Hub et 67 cartes SIM (4G). Ce matériel est mis à disposition des élèves sous la forme d’un accord conventionné. Ces tablettes avaient préalablement été acquises dans le cadre du plan de développement numérique financé à 50% par l’Etat et 50% par la Collectivité. La Collectivité prend à sa charge l’achat des 47 routeurs et l’abonnement Internet pour les élèves.

Le président Daniel GIBBS et la vice-présidente Annick PETRUS ont remis ces tablettes et ces routeurs aux élèves de Terminale dans chacun des deux lycées de Saint-Martin, ce mercredi 8 avril, en présence du vice-recteur Michel SANZ, des personnels de direction des deux lycées et de leurs équipes, et des directions de l’Education et des Systèmes d’Information de la Collectivité, qui ont préparé cette distribution, selon une organisation rigoureuse dans le respect des règles sanitaires indispensables en ces temps de confinement.