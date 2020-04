En pleine crise du covid-19, l’association Tilt, présente sur Saint-Martin depuis plusieurs années, vient de se lancer dans la fabrication de visières de protection imprimées en 3D à destination des publics prioritaires que sont les médecins de ville, les infirmières libérales, mais aussi les maisons de retraites, les pompiers, la police, les pharmaciens, etc.

Toutes les personnes relevant des métiers dits de soins ou en continuité de services amenées à se déplacer ou à être au contact de potentiels malades du Covid-19 ou de personnes à risques pourront en faire la demande auprès de l’association à cette adresse : tiltpublic@gmail.com « Les bénévoles de l’association se chargeront de livrer les masques dans la mesure du possible et dans le respect des règles de confinement ou dans des points de distribution volontaires (pharmacies, cabinet médicaux etc.) » explique la présidente Caroline Rattier.

Ces masques dotés de visière en plexiglas montés sur des armatures légères en plastiques sont réalisés par les bénévoles grâce aux deux imprimantes 3 D de l’association. La production a été lancée en début de semaine à Saint-Martin. « Nous nous sommes mobilisés en quelques heures, avec une équipe à Saint-Martin et l’autre en métropole en communiquant grâce aux réseaux sociaux » explique la présidente Caroline Rattier.

« Les masques fabriqués par Tilt sont inspirés de ceux conçus par le réseau des fablabs qui, partout dans le monde, s’est mis à fabriquer des visières solidaires » explique Laure, fabmanager de l’association l’été dernier. Ce sont des modèles de visières répandus et largement distribués en France que des designers ont créés, testé et adapté avec le support des soignants. Leur fabrication suit donc le protocole adopté par les fablabs suivant les prescriptions de plusieurs services sanitaires. Pour rappel les fablabs sont des associations de partage libre de savoir-faire et d’informations.

« L’association peut en fabriquer une trentaine par jour. », précise Caroline Rattier. Les imprimantes sont alimentées avec du filament nommé PLA. « Pour satisfaire la demande, et augmenter la production, nous avons besoin de cette matière première. » ajoute Caroline Rattier. Tilt lance donc un appel aux dons via sa cagnotte Leetchi* et à toutes personnes intéressées pour l’aider dans cette action gratuite et solidaire. Nous lançons également un appel aux Makers ou toute personne qui disposerait d’une imprimante 3D afin d’augmenter nos capacités de production.

« Il est naturel pour notre association de proposer ce type d’action. Cela fait partie de nos missions » conclue Caroline Rattier qui rappelle que l’association a été créée après le cyclone Irma pour venir en aide aux saint-martinois dans l’anticipation et la gestion des catastrophes naturelles (www.tiltpublic.com).

Contacts :

Caroline Rattier, Présidente de Tilt

Cagnotte Leetchi : http://www.leetchi.com/c/des-visieres-de-protection-3d-pour-saint-martin-face-au-covid-19

Mail : tiltpublic@gmail.com

Site : www.tiltpublic.com