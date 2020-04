Coronavirus : Un arrêté restreint la liberté de circuler, d’aller et venir et de commerce pour le week-end pascal en Guadeloupe. Et à Saint-Martin ?

Après avoir échangé avec les grands élus, les autorités sanitaires, judiciaires et religieuses, le préfet de la région Guadeloupe a décidé de prendre un arrêté qui restreint la liberté de circuler, d’aller et venir et de commerce sur l’ensemble de l’archipel pour le week-end pascal, du samedi 11 avril à 14h jusqu’au mardi 14 avril à 7h.

Après 20 jours de confinement, le virus est toujours présent sur le territoire. Le moindre relâchement de ce confinement ferait courir le risque d’une hausse importante du nombre de patients admis en réanimation. La Guadeloupe ne peut pas se permettre un tel scénario. Saint-Martin non plus d’ailleurs. Alors ?