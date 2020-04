Passage aux frontières : La Gendarmerie, la PAF et la KPSM (Police Hollandaise) veillent au grain 24h/24 !

Le Gouvernement de Sint Maarten a renforcé le dimanche 5 avril dernier les règles de confinement en appelant tous les résidents à rester chez eux. Aucune sortie n’est autorisée, sauf pour certains services de secours et services essentiels. On ne passe pas la frontière comme on veut !

Dans la cadre de nos relations de coopération, les résidents de Sint Maarten qui exercent une activité à Saint-Martin dans un domaine indispensable à la gestion de la crise (au sens retenu par le gouvernement de Sint Maarten) ou justifiant d’un déplacement pour motif impérieux d’urgence médicale peuvent circuler et se rendre en partie française.

Il revient alors à ces personnes de demander un justificatif officiel à la Préfecture pour passer la frontière. La demande de ce justificatif se fait par mail à l’adresse covid19pref@saint-barth-saint-martin.gouv.fr et doit impérativement faire mention de l’identité, de la date et du lieu de naissance, de l’adresse personnelle, de la profession et de l’adresse professionnelle du demandeur. Une copie de l’attestation professionnelle de déplacement signée de l’employeur doit être jointe.

A Saint-Martin, les points frontières d’Oyster Pond et de Cupecoy sont fermés. Pour circuler entre la partie française et la partie hollandaise de l’île, la population doit passer par Belle Plaine ou Bellevue. Des contrôles sont réalisés par la KPSM du côté de Sint-Maarten et par la gendarmerie et la PAF du côté de Saint-Martin. Et ce, 24 heures sur 24 !