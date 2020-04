Fake News : Une fausse carte circule sur les réseaux sociaux concernant des zones de déconfinement. Or, c’est une FAKE NEWS !

Sur cette fameuse carte, on y voit la France découpée en trois zones, et à chacune correspondrait une date de sortie de confinement, y compris pour les régions Outre-mer. Du n’importe quoi !

Plusieurs logos très officiels figurent sur cette carte. Mais montrent justement qu’elle est fausse. Premièrement, cette carte est censée avoir été émise par la Drac Hauts-de-France. Drac, pour Direction régionale des affaires culturelle, qui n’a pas grand-chose à voir avec l’épidémie de Covid-19. Deuxièmement, aux côtés des logos du ministère de l’Intérieur et de la Santé, figure celui… de la Défense. Or, il a été remplacé par le ministère des Armées depuis 2017. Plus aucun document officiel n’est donc signé par la Défense depuis cette date.